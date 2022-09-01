Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен

"Аякс" арендовал аргентинского вингера "Севильи" Лукаса Окампоса.

Полузащитника сборной Аргентины взяли в аренду до конца сезона с правом выкупа.

"Севилья" была готова продать своего футболиста за 15 млн, но какая сумма выкупа прописана в контракте - не сообщается.

Окампос забил 6 голов и отдал 4 результативных паса в 30 матчах чемпионата Испании в прошлом сезоне.

Не пропустите: Феерии ПСВ и "Фейеноорда", уверенная победа "Аякса": результаты 4-го тура Эредивизии. | https://dailysports.net