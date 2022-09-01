"Аякс" арендовал аргентинского вингера "Севильи"
Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен
"Аякс" арендовал аргентинского вингера "Севильи" Лукаса Окампоса.
Полузащитника сборной Аргентины взяли в аренду до конца сезона с правом выкупа.
"Севилья" была готова продать своего футболиста за 15 млн, но какая сумма выкупа прописана в контракте - не сообщается.
Окампос забил 6 голов и отдал 4 результативных паса в 30 матчах чемпионата Испании в прошлом сезоне.
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