"Аякс" арендовал аргентинского вингера "Севильи"

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"Аякс" арендовал аргентинского вингера "Севильи"

Фото: сайт "Аякса"/Автор неизвестен

"Аякс" арендовал аргентинского вингера "Севильи" Лукаса Окампоса.

Полузащитника сборной Аргентины взяли в аренду до конца сезона с правом выкупа.

"Севилья" была готова продать своего футболиста за 15 млн, но какая сумма выкупа прописана в контракте - не сообщается.

Окампос забил 6 голов и отдал 4 результативных паса в 30 матчах чемпионата Испании в прошлом сезоне.

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