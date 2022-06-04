Авторитетный инсайдер подтвердил печальные новости для Почеттино в "ПСЖ"
Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен
Маурисио Почеттино в ближайшее время будет уволен с должности наставника "ПСЖ", о чем сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации журналиста, в ближайшие дни президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи встретится с аргентинским тренером, чтобы известить его об увольнении.
Главным кандидатом на роль нового наставника парижан называется Кристоф Галтье, ныне работающий в "Ницце".
Вместе с главным тренером в "ПСЖ" сменится и спортивный директор: Леонардо уступит свой пост Луису Кампосу.
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