Авторитетный инсайдер подтвердил печальные новости для Почеттино в "ПСЖ"

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Авторитетный инсайдер подтвердил печальные новости для Почеттино в "ПСЖ"

Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Маурисио Почеттино в ближайшее время будет уволен с должности наставника "ПСЖ", о чем сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, в ближайшие дни президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи встретится с аргентинским тренером, чтобы известить его об увольнении.

Главным кандидатом на роль нового наставника парижан называется Кристоф Галтье, ныне работающий в "Ницце".

Вместе с главным тренером в "ПСЖ" сменится и спортивный директор: Леонардо уступит свой пост Луису Кампосу.

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