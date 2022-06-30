Автогол Ярмоленко в матче Уэльс - Украина переписали на Бэйла
Фото: твиттер Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен
Автором единственного гола в матче плей-офф квалификации ЧМ-2022 Уэльс – Украина стал Гарет Бэйл.
Такое решение приняли после технического пересмотра момента. Изначально в отчете было указано, что в свои ворота мяч срезал капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко.
"После технического пересмотра победный гол в ворота Украины, отправивший нас на ЧМ, был присужден Гарету Бэйлу", – сказано в сообщении валлийской команды.
Уэльс вышел на ЧМ-2022 и сыграет в группе B вместе с США, Англией и Ираном. Турнир начнется 21 ноября 2022 года.
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