"Аугсбург" – "Бавария" - 1:0 (видеообзор)

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"Аугсбург" – "Бавария" - 1:0 (видеообзор)

Фото: твиттер "Аугсбурга"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Германии "Бавария" на выезде проиграла "Аугсбургу" со счетом 0:1.

Единственный гол забил Мергим Бериша.

"Аугсбург", набрав девять очков, вышел на 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги. "Бавария" с 12 очками осталась на четвертой позиции.

"Аугсбург" – "Бавария" - 1:0 (0:0)
Гол: Бериша, 59 - 1:0

"Аугсбург": Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Бауэр, Яго (Варгас, 75), Хан, Груэсо, Реджбечай, Нидерлехнер (Йенсен, 75), Демирович (Педерсен, 67), Бериша (Петков, 90).

"Бавария": Нойер, Мазрауи (Гнабри, 62), Упамекано, де Лигт, Дэвис, Горетцка (Забитцер, 69), Киммих, Мюллер, Мане (Шупо-Мотинг, 78), Сане, Мусиала (Станишич, 78).

Видеообзор матча

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