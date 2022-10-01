"Атлетико" уверенно обыграл "Севилью"
Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде обыграл "Севилью" со счетом 2:0.
Победу гостям принесли голы Маркоса Льоренте и Альваро Мораты.
"Атлетико", набрав 13 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" с 5 очками осталась на 16-й позиции.
"Севилья" – "Атлетико" - 0:2 (0:1)
Голы: Льоренте, 29 - 0:1, Мората, 57 - 0:2
"Севилья": Буну, Кармона, Ньянзу (Эн-Несири, 67), Салас (Навас, 46), Рекик (Теллес, 28), Дилэйни (Ракитич, 46), Гудель, Иско, Ламела, Оливер Торрес (Гомес, 67), Дольберг.
"Атлетико": Облак, Молина (Жоау Феликс, 87), Савич, Хименес, Рейнилду, Льоренте, Коке (Кондогбиа, 73), Витцель, Сауль (Карраско, 61), Мората (Гризманн, 61), Матеус Кунья (Корреа, 72).
Не пропустите: "Барселона" резко изменила отношение к Депаю. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Аякс" упустил победу в Эредивизии, ПСВ разгромно проиграл
-
"Атлетико" уверенно обыграл "Севилью"
-
"Рома" Моуринью победила "Интер" в Серии А
-
"Кельн" – "Боруссия" Дортмунд - 3:2 (видеообзор)
-
"Ливерпуль" – "Брайтон" - 3:3 (видеообзор)
-
"Кристал Пэлас" – "Челси" - 1:2 (видеообзор)
-
"Шахтер" забил шесть голов "Металлисту" и возглавил УПЛ
-
"Челси" вырвал победу в лондонском дерби
-
"Ливерпуль" не смог победить "Брайтон"
-
Вернер и Нкунку принесли "РБ Лейпциг" крупную победу в Бундеслиге
-
"Фрайбург" победил "Майнц" и догнал лидера Бундеслиги
-
Дортмундская "Боруссия" проиграла в Бундеслиге
-
Лидер Бундеслиги проиграл "Айнтрахту"
-
"Арсенал" – "Тоттенхэм" - 3:1 (видеообзор)
-
"Наполи" уверенно победил в Серии А и вышел на первое место
-
"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в дерби Лондона
-
На ЧМ-2022 не будут размещать баннер с Роналду
-
Бэйла запускает продажу собственного бренда пива
-
Бензема восстановился после травмы и сегодня сыграет против "Осасуны"
-
Кейн обновил свой же рекорд в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14