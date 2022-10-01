"Атлетико" уверенно обыграл "Севилью"

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 7-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде обыграл "Севилью" со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Маркоса Льоренте и Альваро Мораты.

"Атлетико", набрав 13 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" с 5 очками осталась на 16-й позиции.

"Севилья" – "Атлетико" - 0:2 (0:1)

Голы: Льоренте, 29 - 0:1, Мората, 57 - 0:2

"Севилья": Буну, Кармона, Ньянзу (Эн-Несири, 67), Салас (Навас, 46), Рекик (Теллес, 28), Дилэйни (Ракитич, 46), Гудель, Иско, Ламела, Оливер Торрес (Гомес, 67), Дольберг.

"Атлетико": Облак, Молина (Жоау Феликс, 87), Савич, Хименес, Рейнилду, Льоренте, Коке (Кондогбиа, 73), Витцель, Сауль (Карраско, 61), Мората (Гризманн, 61), Матеус Кунья (Корреа, 72).

Не пропустите: "Барселона" резко изменила отношение к Депаю. | https://dailysports.net