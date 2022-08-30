"Атлетико" усилился воспитанником "Реала"

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"Атлетико" усилился воспитанником "Реала"

Фото: сайт "Атлетико"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Атлетико" на официальном объявила о переходе испанского защитника "Тоттенхэма" Серхио Регилона.

Мадридский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года без права последующего выкупа.

25-летний Регилон является воспитанником "Реала". За "Тоттенхэм" он выступал с 2020 года. Всего он провел за клуб 67 матчей, забил два мяча и отдал девять голевых передач. Ранее играл за "Логроньес" и "Севилью". За сборную Испании сыграл шесть матчей.

Не пропустите: "Реал" арендовал воспитанника "Барселоны". | https://dailysports.net
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