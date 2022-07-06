"Атлетико" усилился экс-хавбеком "Зенита"
Фото: сайт "Атлетико"/Автор неизвестен
Пресс-служба мадридского "Атлетико" на официальном сайте объявила о переходе бельгийского полузащитника Акселя Витселя.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "матрасникам" бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.
33-летний Витсель ранее выступал за "Стандард", "Бенфику", "Зенит", "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и дортмундскую "Боруссию". За сборную Бельгии сыграл 118 матчей и забил 11 голов. 2-кратный чемпион Бельгии, чемпион России, обладатель Кубка Бельгии, обладатель Кубка России, обладатель Кубка Германии, 2-кратный обладатель Суперкубка Бельгии, обладатель Кубка португальской лиги, 2-кратный обладатель Суперкубка России, обладатель Суперкубка Германии, бронзовый призер чемпионата мира-2018.
Не пропустите: "Аякс" заплатил 30 миллионов за звезду "Тоттенхэма". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Пьяным на тренировки не приходил": Павлюченко жестко ответил на слова Адебайора
-
Защитник "Динамо" Бальбуэна близок к смене клуба
-
Де Дзерби больше не является главным тренером "Шахтёра"
-
"Локомотив" отправил двух игроков в "Балтику"
-
"Рубин" продал Дрейера датскому клубу
-
Витсель высказался о переходе в "Атлетико" и вспомнил "Зенит"
-
Главные новости дня: 6 июля
-
Победы ХИКа и "Дюделанжа", не выигрыш "Ференцвароша" Черчесова: результаты квалификации Лиги чемпионов 6 июля
-
Стерлинг намерен выиграть "Золотой мяч" после перехода в "Челси"
-
"Барселона" может купить защитника "Аякса"
-
"Ньюкасл" предложил 41 миллион евро за хавбека "Эвертона"
-
"Бавария" хочет купить 17-летнего французского таланта
-
"Манчестер Сити" продаст молодого таланта Лавиа, но с одним условием
-
ПСЖ продлил контракт с опытным вратарем
-
Джек Уилшер остался без клуба
-
"Интер" подписал итальянского защитника
-
Бразилец Эвералдо забил супергол в чемпионате Японии (видео)
-
"Малага" усилилась форвардом киевского "Динамо"
-
"Рома" Моуринью продлила молодого таланта
-
Лапорта высказался о будущем де Йонга в "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14