"Атлетико" усилился экс-хавбеком "Зенита"

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"Атлетико" усилился экс-хавбеком "Зенита"

Фото: сайт "Атлетико"/Автор неизвестен

Пресс-служба мадридского "Атлетико" на официальном сайте объявила о переходе бельгийского полузащитника Акселя Витселя.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "матрасникам" бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.

33-летний Витсель ранее выступал за "Стандард", "Бенфику", "Зенит", "Тяньцзинь Цюаньцзянь" и дортмундскую "Боруссию". За сборную Бельгии сыграл 118 матчей и забил 11 голов. 2-кратный чемпион Бельгии, чемпион России, обладатель Кубка Бельгии, обладатель Кубка России, обладатель Кубка Германии, 2-кратный обладатель Суперкубка Бельгии, обладатель Кубка португальской лиги, 2-кратный обладатель Суперкубка России, обладатель Суперкубка Германии, бронзовый призер чемпионата мира-2018.

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