"Атлетико" упустил победу над "Севильей"

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Испании "Атлетико" и "Севилья" сыграли вничью со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыл Хосе Хименес, но в концовке равновесие восстановил Юссеф Эн-Несири.

"Атлетико", набрав 68 очков, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" с 67 очками осталась на четвертой позиции.

"Атлетико" – "Севилья" - 1:1 (1:0)

Голы: Хименес, 30 - 1:0, Эн-Несири, 85 - 1:1

"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Рейнилду, Льоренте (Фелипе, 78), Карраско, Коке, Кондогбиа, де Пауль (Эррера, 78), Суарес (Матеус Кунья, 65), Гризманн (Корреа, 70).

"Севилья": Буну, Монтьель (Навас, 46), Диего Карлос, Кунде, Акунья, Ракитич (Оливер Торрес, 56), Дилэйни, Гудель (Рекик, 75), Гомес (Рафа Мир, 57), Окампос (Корона, 46), Эн-Несири.

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