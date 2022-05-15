"Атлетико" упустил победу над "Севильей"

Теги атлетико мадридсевилья

"Атлетико" упустил победу над "Севильей"

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Испании "Атлетико" и "Севилья" сыграли вничью со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыл Хосе Хименес, но в концовке равновесие восстановил Юссеф Эн-Несири.

"Атлетико", набрав 68 очков, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Севилья" с 67 очками осталась на четвертой позиции.

"Атлетико" – "Севилья" - 1:1 (1:0)
Голы: Хименес, 30 - 1:0, Эн-Несири, 85 - 1:1

"Атлетико": Облак, Савич, Хименес, Рейнилду, Льоренте (Фелипе, 78), Карраско, Коке, Кондогбиа, де Пауль (Эррера, 78), Суарес (Матеус Кунья, 65), Гризманн (Корреа, 70).

"Севилья": Буну, Монтьель (Навас, 46), Диего Карлос, Кунде, Акунья, Ракитич (Оливер Торрес, 56), Дилэйни, Гудель (Рекик, 75), Гомес (Рафа Мир, 57), Окампос (Корона, 46), Эн-Несири.

Не пропустите: "Барселона" не смогла победить "Хетафе". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" упустил победу над аутсайдером Ла Лиги

"Реал" упустил победу над аутсайдером Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов