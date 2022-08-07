"Атлетико" уничтожил "Ювентус". Мората сделал хет-трик

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"Атлетико" уничтожил "Ювентус". Мората сделал хет-трик

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" в товарищеском матче разгромил туринский "Ювентус" со счетом 4:0.

Победу испанскому клубу принесли хет-трик Альваро Мораты и гол Матеуса Куньи.

"Ювентус" Италия – "Атлетико" Испания - 0:4 (0:2)
Голы: Мората, 10 - 0:1, Мората, 43 - 0:2, Мората, 63 - 0:3, Кунья, 90+2 - 0:4

"Ювентус": Щесны (Перин, 46), Данило (Ругани, 68), Бонуччи (Гатти, 46), Бремер, Алекс Сандро (Де Шильо, 46), Ди Мария (Ровелла, 70), Соуле, Локателли, Закария (Рабьо, 46; Барбьери, 69), Фаджоли (Миретти, 46), Влахович.

"Атлетико": Грбич, Молина (Васс, 69), Савич, Витцель, Рейнилду (Эрмосо, 73), Сауль (Лоди, 69), Коке (Марко Морено, 84), Лемар (Корреа, 69), Льоренте (Матеус Кунья, 73), Мората (Карраско, 68), Жоау Феликс (Гризманн, 69).

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