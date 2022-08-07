"Атлетико" уничтожил "Ювентус". Мората сделал хет-трик

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" в товарищеском матче разгромил туринский "Ювентус" со счетом 4:0.

Победу испанскому клубу принесли хет-трик Альваро Мораты и гол Матеуса Куньи.

"Ювентус" Италия – "Атлетико" Испания - 0:4 (0:2)

Голы: Мората, 10 - 0:1, Мората, 43 - 0:2, Мората, 63 - 0:3, Кунья, 90+2 - 0:4

"Ювентус": Щесны (Перин, 46), Данило (Ругани, 68), Бонуччи (Гатти, 46), Бремер, Алекс Сандро (Де Шильо, 46), Ди Мария (Ровелла, 70), Соуле, Локателли, Закария (Рабьо, 46; Барбьери, 69), Фаджоли (Миретти, 46), Влахович.

"Атлетико": Грбич, Молина (Васс, 69), Савич, Витцель, Рейнилду (Эрмосо, 73), Сауль (Лоди, 69), Коке (Марко Морено, 84), Лемар (Корреа, 69), Льоренте (Матеус Кунья, 73), Мората (Карраско, 68), Жоау Феликс (Гризманн, 69).

Не пропустите: Френки де Йонг может перейти в ПСЖ. | https://dailysports.net