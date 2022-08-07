"Атлетико" уничтожил "Ювентус". Мората сделал хет-трик
Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен
Мадридский "Атлетико" в товарищеском матче разгромил туринский "Ювентус" со счетом 4:0.
Победу испанскому клубу принесли хет-трик Альваро Мораты и гол Матеуса Куньи.
"Ювентус" Италия – "Атлетико" Испания - 0:4 (0:2)
Голы: Мората, 10 - 0:1, Мората, 43 - 0:2, Мората, 63 - 0:3, Кунья, 90+2 - 0:4
"Ювентус": Щесны (Перин, 46), Данило (Ругани, 68), Бонуччи (Гатти, 46), Бремер, Алекс Сандро (Де Шильо, 46), Ди Мария (Ровелла, 70), Соуле, Локателли, Закария (Рабьо, 46; Барбьери, 69), Фаджоли (Миретти, 46), Влахович.
"Атлетико": Грбич, Молина (Васс, 69), Савич, Витцель, Рейнилду (Эрмосо, 73), Сауль (Лоди, 69), Коке (Марко Морено, 84), Лемар (Корреа, 69), Льоренте (Матеус Кунья, 73), Мората (Карраско, 68), Жоау Феликс (Гризманн, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14