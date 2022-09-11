"Атлетико" снова выпустил Гризманна после 60-й минуты: клуб не хочет платить "Барселоне"

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"Атлетико" снова выпустил Гризманна после 60-й минуты: клуб не хочет платить "Барселоне"

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн вновь вышел на поле после 60-й минуты.

Вчера команда Диего Симеоне на своем поле играла с "Сельтой" (4:1) и француз вышел на замену на 63-й минуте.

Игрок сборной Франции появляется на поле после 60-й минуты уже шестой раз подряд в этом сезоне.

По данным прессы, "Атлетико" делает это намеренно, чтобы не платить 40 млн евро "Барселоне" за него.

Читайте: "Барселона" будет судиться с "Атлетико" из-за Гризманна | https://dailysports.net
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