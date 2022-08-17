"Атлетико" резко увеличил цену на Морату
Фото: твиттер Альваро Мораты/Автор неизвестен
Мадридский "Атлетико" увеличил цену на нападающего Альваро Морату, которым интересуется "Манчестер Юнайтед", сообщает AS.
По сведениям источника, испанский клуб хочет получить за футболиста 70 миллионов евро, хотя ранее был готов продать его в два раза дешевле.
Причиной подорожания стала отличная форма форварда в начале сезона. Напомним, что 29-летний Мората сделал хет-трик в товарищеском матче против "Ювентуса" (4:0), а также забил два гола в 1-м туре чемпионата Испании с "Хетафе" (3:0).
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