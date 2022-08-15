"Атлетико" разгромил "Хетафе" в стартовом туре Ла Лиги

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде разгромил "Хетафе" со счетом 3:0.

Победу мадридскому клубу принесли дубль Альваро Мораты и гол Антуана Гризманна.

"Хетафе" – "Атлетико" - 0:3 (0:1)

Голы: Мората, 15 - 0:1, Мората, 59 - 0:2, Гризманн, 75 - 0:3

"Хетафе": Сория, Иглесиас, Митрович, Джене, Дуарте, Анхилери, Максимович (Сеоане, 63), Арамбарри, Аленья (Порту, 58), Унал (Мата, 81), Майораль (Parra Gutiérrez, 81).

"Атлетико": Облак, Молина, Савич, Витцель, Рейнилду, Сауль (Карраско, 62), Коке, Лемар (Гризманн, 62), Льоренте (де Пауль, 62), Мората (Матеус Кунья, 83), Жоау Феликс (Корреа, 83).

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