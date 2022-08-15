"Атлетико" разгромил "Хетафе" в стартовом туре Ла Лиги
Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде разгромил "Хетафе" со счетом 3:0.
Победу мадридскому клубу принесли дубль Альваро Мораты и гол Антуана Гризманна.
"Хетафе" – "Атлетико" - 0:3 (0:1)
Голы: Мората, 15 - 0:1, Мората, 59 - 0:2, Гризманн, 75 - 0:3
"Хетафе": Сория, Иглесиас, Митрович, Джене, Дуарте, Анхилери, Максимович (Сеоане, 63), Арамбарри, Аленья (Порту, 58), Унал (Мата, 81), Майораль (Parra Gutiérrez, 81).
"Атлетико": Облак, Молина, Савич, Витцель, Рейнилду, Сауль (Карраско, 62), Коке, Лемар (Гризманн, 62), Льоренте (де Пауль, 62), Мората (Матеус Кунья, 83), Жоау Феликс (Корреа, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14