"Атлетико" проиграл "Вильярреалу" в матче Ла Лиги

Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на своем поле проиграл "Вильярреалу" со счетом 0:2.

Победу гостям принесли голы Йереми Пино и Жерара Морено.

"Атлетико" – "Вильярреал" - 0:2 (0:0)

Голы: Пино, 73 - 0:1, Морено, 90+8 - 0:2

"Атлетико": Облак, Молина, Савич (Хименес, 76), Витцель, Рейнилду, Карраско, Коке, Лемар (де Пауль, 62), Льоренте (Гризманн, 62), Мората (Матеус Кунья, 70), Жоау Феликс (Корреа, 70).

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Пино (Чуквуэзе, 76), Педраса, Ло Чельсо (Алекс Баэна, 70), Капу (Коклен, 69), Парехо, Жерар Морено, Джексон (Моралес, 84).

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