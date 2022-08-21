"Атлетико" проиграл "Вильярреалу" в матче Ла Лиги
Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на своем поле проиграл "Вильярреалу" со счетом 0:2.
Победу гостям принесли голы Йереми Пино и Жерара Морено.
"Атлетико" – "Вильярреал" - 0:2 (0:0)
Голы: Пино, 73 - 0:1, Морено, 90+8 - 0:2
"Атлетико": Облак, Молина, Савич (Хименес, 76), Витцель, Рейнилду, Карраско, Коке, Лемар (де Пауль, 62), Льоренте (Гризманн, 62), Мората (Матеус Кунья, 70), Жоау Феликс (Корреа, 70).
"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Пино (Чуквуэзе, 76), Педраса, Ло Чельсо (Алекс Баэна, 70), Капу (Коклен, 69), Парехо, Жерар Морено, Джексон (Моралес, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14