"Атлетико" проиграл "Атлетику" в Ла Лиге
Фото: твиттер "Атлетика"/Автор неизвестен
В матче 34-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на своем поле обыграл "Атлетико" со счетом 2:0.
Победу хозяевам принесли голы Иньяки Уильямса и автогол Марио Эрмосо.
"Атлетик", набрав 51 очко, занимает восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" с 61 очком остался на четвертой позиции.
"Атлетик" - "Атлетико" - 2:0 (1:0)
Голы: Эрмосо, 8 (автогол) - 1:0, Уильямс, 55 (с пенальти) - 2:0
"Атлетик": Симон, Де Маркос, Альварес, Мартинес, Берчиче, Д. Гарсия (Венкедор, 75), Весга, Н. Уильямс (Заррага, 74), Муниаин, Р. Гарсия, И. Уильямс (Беренгер, 77).
"Атлетико": Облак, Лоди, Мандава (Корреа, 46), Эрмосо, Хименес, Льоренте, Эррера (Коке, 65), Кондогбия (де Пауль, 65), Гризманн, Карраско (Кунья, 65), Суарес (Врсалько, 70).
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|20
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