"Атлетико" продал полузащитника из-за его семейных проблем

Фото: твиттер Даниэля Васса/Автор неизвестен

Пресс-служба мадридского "Атлетико" на официальном сайте объявила о переходе датского полузащитника Даниэля Васса в "Брондбю".

Сумма трансфера составила 1,75 миллиона евро. Руководство клуба согласилось продать игрока, так как у него возникли семейные проблемы.

33-летний Васс выступал за "Атлетико" с января 2022 года. За мадридский клуб он провел всего 1 матч. Ранее играл за "Брондбю", "Фредрикстад", "Бенфику", "Эвиан", "Сельту" и "Валенсию". За сборную Дании сыграл 43 матча и забил 1 гол.

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