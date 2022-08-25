"Атлетико" придумал способ не платить "Барселоне" за Гризманна

Фото: твиттер Гризманна/Автор неизвестен

Руководство "Атлетико" придумало схему, чтобы не платить "Барселоне" за выкуп трансфера французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает COPE.

По сведениям источника, мадридский клуб должен заплатить каталонцам 40 миллионов евро в том случае, если француз в нынешнем сезоне проведет по 45 минут в 50 процентах матчей. В связи с этим, футболист, скорее всего, будет выходить на замену во втором тайме.

Напомним, что 31-летний Гризманн арендован у "Барселоны" до лета 2023 года. В нынешнем сезоне форвард сыграл два матча и забил один гол.

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