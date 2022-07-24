"Атлетико" предложил ПСЖ купить Гризманна

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"Атлетико" предложил ПСЖ купить Гризманна

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" хочет избавиться от французского нападающего Антуана Гризманна, сообщает The Times.

По сведениям источника, руководство испанского клуба предложило "Пари Сен-Жермен" купить форварда. Впрочем, парижане отказались от трансфера. "Атлетико" надеется продать Гризманна, чтобы получить средства на приобретение нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что перед продажей "Атлетико" сначала нужно выкупить 31-летнего Гризманна у "Барселоны" за 40 миллионов евро.

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