"Атлетико" повысит зарплату Облака в новом контракте
Фото: твиттер Яна Облака/Автор неизвестен
Вратарь сборной Словении Ян Облак договорился о продлении контракта с "Атлетико", сообщает Marca.
По сведениям источника, мадридский клуб увеличит зарплату голкипера с 10 до 12 миллионов евро в год. В ближайшие дни о продлении контракта будет объявлено официально.
29-летний Облак выступает за "Атлетико" с 2014 года. Всего он провел за клуб 352 матча во всех турнирах и пропустил 269 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Атлетик Бильбао
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|Гранада
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|20
|27
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|Леванте
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|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|20
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