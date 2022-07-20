"Атлетико" повысит зарплату Облака в новом контракте

Фото: твиттер Яна Облака/Автор неизвестен

Вратарь сборной Словении Ян Облак договорился о продлении контракта с "Атлетико", сообщает Marca.

По сведениям источника, мадридский клуб увеличит зарплату голкипера с 10 до 12 миллионов евро в год. В ближайшие дни о продлении контракта будет объявлено официально.

29-летний Облак выступает за "Атлетико" с 2014 года. Всего он провел за клуб 352 матча во всех турнирах и пропустил 269 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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