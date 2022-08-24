"Атлетико" понижает зарплаты лидерам команды

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Испанский "Атлетико" в ближайшее время запланировал сокращение фонда заработной платы.

В частности, мадридский клуб просит пойти на понижение зарплаты Антуана Гризманна, Жоау Феликса, Коке, Яна Облака и Тома Лемара.

Как пишет источник, Лемар и Облак уже пошли навстречу клубу, согласовав новые контракты.

С остальными футболистами провели переговоры и они прошли в позитивном ключе.

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