"Атлетико" понижает зарплаты лидерам команды
Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен
Испанский "Атлетико" в ближайшее время запланировал сокращение фонда заработной платы.
В частности, мадридский клуб просит пойти на понижение зарплаты Антуана Гризманна, Жоау Феликса, Коке, Яна Облака и Тома Лемара.
Как пишет источник, Лемар и Облак уже пошли навстречу клубу, согласовав новые контракты.
С остальными футболистами провели переговоры и они прошли в позитивном ключе.
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