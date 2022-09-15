"Атлетико" понес серьезные потери перед матчем с "Реалом"
Фото: твиттер Яна Облака/Автор неизвестен
Сразу пятеро футболистов "Атлетико" пропустят матч 6-го тура чемпионата Испании с "Реалом", сообщает Madrid Universal.
По сведениям источника, поединок пропустят вратарь Ян Облак, защитники Хосе Хименес, Стефан Савич и Серхио Регилон, а также полузащитник Тома Лемар.
Матч "Атлетико" - "Реал" состоится 18 сентября.
Не пропустите: Лидер "Реала" пропустит матч с "Атлетико". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Киевское "Динамо" проиграло кипрскому клубу в Лиге Европы
-
Роналду не забил за "МЮ" с игры в 10-м матче подряд
-
"Ювентус" не уволит Аллегри: названа причина
-
Три топ-клуба АПЛ поборются за Мбаппе
-
"Манчестер Сити" может купить воспитанника "Барселоны" в январе
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на одного из лучших вратарей в мире
-
Холанд рассказал о своей мечте на футбольном поле
-
"Ливерпуль" нацелился на бразильского таланта
-
"Днепр-1" одержал уверенную победу в Лиге Конференций
-
"Ференцварош" обыграл "Монако" в Лиге Европы
-
"Лацио" потерпел разгромное поражение в Лиге Европы
-
"Манчестер Юнайтед" одержал уверенную победу в Лиге Европы
-
"Атлетико" понес серьезные потери перед матчем с "Реалом"
-
Бывший вратарь сборной Англии завершил карьеру
-
Роналду забил первый гол в сезоне
-
Хамес Родригес перешел в топ-клуб Греции
-
"Ньюкасл" вступил в борьбу за украинского таланта
-
Гол Холанда признан лучшим в Лиге чемпионов на этой неделе
-
"Ювентус" принял решение по Аллегри после провального старта сезона
-
Неймар получил странную желтую карточку за празднование гола (фото)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14