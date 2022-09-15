"Атлетико" понес серьезные потери перед матчем с "Реалом"

Фото: твиттер Яна Облака/Автор неизвестен

Сразу пятеро футболистов "Атлетико" пропустят матч 6-го тура чемпионата Испании с "Реалом", сообщает Madrid Universal.

По сведениям источника, поединок пропустят вратарь Ян Облак, защитники Хосе Хименес, Стефан Савич и Серхио Регилон, а также полузащитник Тома Лемар.

Матч "Атлетико" - "Реал" состоится 18 сентября.

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