"Атлетико" понес серьезные потери перед матчем ЛЧ с "Порту"

Фото: твиттер Стефана Савича/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" понес серьезные потери перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Порту", сообщает Marca.

По сведениям источника, из-за травм из строя выбыли вратарь Ян Облак, защитники Стефан Савич, Серхио Регилон и Фелипе, а также полузащитники Матеус Кунья и Тома Лемар.

Матч "Атлетико" - "Порту" состоится в среду, 7 сентября, и начнется в 22:00.

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