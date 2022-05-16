"Атлетико" полностью доверяет Симеоне

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"Атлетико" полностью доверяет Симеоне

Фото: твиттер Симеоне\Автор неизвестен

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился информацией о своем будущем в мадридском клубе после ничьей с "Севильей" (1:1) в матче 37-го тура Ла Лиги.

"Здесь нечего говорить. Не беспокойтесь – мы будем здесь, как и всегда", – сказал аргентинский специалист.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство "матрасников" никогда не пыталось искать замену для Симеоне и не контактировало ни с одним другим тренером.

По информации источника, в мадридском клубе доверяют Симеоне и видят в нем тренера для настоящего и будущего.

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