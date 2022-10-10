"Атлетико" подписал с Гризманном длительный контракт

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"Атлетико" подписал с Гризманном длительный контракт

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Пресс-служба мадридского "Атлетико" на официальном сайте объявила о выкупе трансфера нападающего "Барселоны" и сборной Франции Антуана Гризманна.

"Матрасники" заплатили за футболиста 20 миллионов евро. Данная сумма может вырасти еще на четыре миллиона за счет бонусов. Футболист заключил с мадридцами контракт до лета 2026 года.

31-летний Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 по 2019 годы, а также с 2021 года. Всего он провел за клуб 304 матча, забил 144 гола и отдал 59 результативных передач.

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