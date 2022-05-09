"Атлетико" победил "Реал" в дерби Мадрида

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на своем поле обыграл "Реал" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Феррейра Карраско.

"Атлетико", набрав 64 очка, остался на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал" с 81 очком занимает первое место и уже гарантировал себе чемпионство.

"Атлетико" – "Реал" - 1:0 (1:0)

Гол: Карраско, 40 (с пенальти) - 1:0

"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Хименес, Рейнилду (Фелипе, 73), Льоренте, Карраско, Коке, Кондогбиа, Корреа (Гризманн, 46), Матеус Кунья.

"Реал": Лунин, Вальехо, Милитао (Менди, 68), Начо, Кроос (Модрич, 68), Каземиро (Вальверде, 61), Камавинга, Васкес, Йович (Винисиус Жуниор, 61), Асенсио, Родриго.

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