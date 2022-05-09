"Атлетико" победил "Реал" в дерби Мадрида
Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен
В матче 35-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на своем поле обыграл "Реал" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Феррейра Карраско.
"Атлетико", набрав 64 очка, остался на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал" с 81 очком занимает первое место и уже гарантировал себе чемпионство.
"Атлетико" – "Реал" - 1:0 (1:0)
Гол: Карраско, 40 (с пенальти) - 1:0
"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Хименес, Рейнилду (Фелипе, 73), Льоренте, Карраско, Коке, Кондогбиа, Корреа (Гризманн, 46), Матеус Кунья.
"Реал": Лунин, Вальехо, Милитао (Менди, 68), Начо, Кроос (Модрич, 68), Каземиро (Вальверде, 61), Камавинга, Васкес, Йович (Винисиус Жуниор, 61), Асенсио, Родриго.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14