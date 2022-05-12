"Атлетико" победил "Эльче" и ворвался в топ-3 Ла Лиги
Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде обыграл "Эльче" со счетом 2:0.
Победу мадридскому клубу принесли голы Матеуса Куньи и Родриго де Пауля.
"Атлетико", набрав 67 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эльче" с 39 очками остался на 14-й позиции.
"Эльче" – "Атлетико" - 0:2 (0:1)
Голы: Матеус Кунья, 28 - 0:1, де Пауль, 61 - 0:2
"Эльче": Бадия, Паласиос, Бигас, Роко, Мохика, Фидель (Кике Перес, 58), Маскарель (Гути, 75), Гумбау, Милья (Пасторе, 69), Бойе (Каррильо, 58), Моренте (Хосан, 58).
"Атлетико": Облак, Врсалько (Лоди, 7), Савич, Хименес, Рейнилду, Фелипе, Карраско, Коке, Кондогбиа, де Пауль (Корреа, 72), Суарес, Гризманн (Эррера, 72), Матеус Кунья.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14