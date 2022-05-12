"Атлетико" победил "Эльче" и ворвался в топ-3 Ла Лиги

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"Атлетико" победил "Эльче" и ворвался в топ-3 Ла Лиги

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде обыграл "Эльче" со счетом 2:0.

Победу мадридскому клубу принесли голы Матеуса Куньи и Родриго де Пауля.

"Атлетико", набрав 67 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эльче" с 39 очками остался на 14-й позиции.

"Эльче" – "Атлетико" - 0:2 (0:1)
Голы: Матеус Кунья, 28 - 0:1, де Пауль, 61 - 0:2

"Эльче": Бадия, Паласиос, Бигас, Роко, Мохика, Фидель (Кике Перес, 58), Маскарель (Гути, 75), Гумбау, Милья (Пасторе, 69), Бойе (Каррильо, 58), Моренте (Хосан, 58).

"Атлетико": Облак, Врсалько (Лоди, 7), Савич, Хименес, Рейнилду, Фелипе, Карраско, Коке, Кондогбиа, де Пауль (Корреа, 72), Суарес, Гризманн (Эррера, 72), Матеус Кунья.

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