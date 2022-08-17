"Атлетико" передумал продавать Морату

Фото: твиттер Альваро Мораты/Автор неизвестен

"Атлетико" не станет продавать Альваро Морату в это межсезонье, хотя в его услугах были заинтересованы английские клубы.

Изначально в испанском клубе ожидали, что игрок уйдет до закрытия трансферного окна.

По данным Cadena SER, недавно "матрасники" отклонили предложение о трансфере нападающего в размере 40-45 млн евро.

Название сделавшего предложение клуба не уточняется, однако известно, что он представляет АПЛ.

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