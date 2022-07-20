"Атлетико" передумал продавать Лемара

Фото: твиттер Тома Лемара/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" продлит контракт с французским полузащитником Тома Лемаром, сообщает Marca.

По сведениям источника, в ближайшее время футболист подпишет соглашение до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что "матрасники" хотят продать игрока, но теперь решено его оставить.

В прошлом сезоне 26-летний Лемар провел за "Атлетико" 34 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Ювентус" надеется вернуть Морату. | https://dailysports.net