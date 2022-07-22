"Атлетико" отправил Витоло в аренду
Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен
32-летний хавбек мадридского "Атлетико" Витоло проведёт следующий сезон в "Лас-Пальмасе" на правах аренды.
Как сообщает Marca, стороны уже согласовали детали перехода.
Интересно, что Витоло начинал карьеру именно в "Лас-Пальмасе", а в 2013 году он перебрался в "Севилью".
В составе "Атлетико" он играет с 2017 года. Вместе с клубом он стал чемпионом Испании, победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА.
В минувшем сезоне Витоло принял участие в семи матчах испанской Примеры.
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