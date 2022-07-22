"Атлетико" отправил Витоло в аренду

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"Атлетико" отправил Витоло в аренду

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

32-летний хавбек мадридского "Атлетико" Витоло проведёт следующий сезон в "Лас-Пальмасе" на правах аренды.

Как сообщает Marca, стороны уже согласовали детали перехода.

Интересно, что Витоло начинал карьеру именно в "Лас-Пальмасе", а в 2013 году он перебрался в "Севилью".

В составе "Атлетико" он играет с 2017 года. Вместе с клубом он стал чемпионом Испании, победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА.

В минувшем сезоне Витоло принял участие в семи матчах испанской Примеры. 

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