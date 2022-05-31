"Атлетико" отказал "Ювентусу" в продаже Мораты по сниженной цене
Фото: твиттер Мораты\Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" пытается договорится с мадридским "Атлетико" о выкупе нападающего Альваро Мораты по сниженной цене, сообщает издание Tuttosport.
Напомним, что испанский футболист два последних сезона играл на правах аренды в составе итальянского гранда.
В соглашении между клубами прописана возможность выкупа форварда за 35 миллионов евро, однако руководство "Ювентуса" не намерено платить такие деньги и хочет снизить цену.
По информации источника, туринцы предложил "матрасникам" 20 миллионов за Морату, однако на это предложение испанский клуб ответил отказом.
Отмечается, что стороны продолжат переговоры.
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
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|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
|16
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|20
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|Эспаньол
|20
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