"Атлетико" отказал "Ювентусу" в продаже Мораты по сниженной цене

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"Атлетико" отказал "Ювентусу" в продаже Мораты по сниженной цене

Фото: твиттер Мораты\Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" пытается договорится с мадридским "Атлетико" о выкупе нападающего Альваро Мораты по сниженной цене, сообщает издание Tuttosport.

Напомним, что испанский футболист два последних сезона играл на правах аренды в составе итальянского гранда.

В соглашении между клубами прописана возможность выкупа форварда за 35 миллионов евро, однако руководство "Ювентуса" не намерено платить такие деньги и хочет снизить цену.

По информации источника, туринцы предложил "матрасникам" 20 миллионов за Морату, однако на это предложение испанский клуб ответил отказом.

Отмечается, что стороны продолжат переговоры.

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