"Атлетико" одержал сложную победу в Ла Лиге
Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Франции "Атлетико" на своем поле обыграл "Жирону" со счетом 2:1.
Победу мадридскому клубу принес дубль Анхеля Корреа. У гостей отличился Родриго Рикельме.
"Атлетико", набрав 16 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Жирона" с 7 очками осталась на 13-й позиции.
"Атлетико" – "Жирона" - 2:1 (1:0)
Голы: Корреа, 5 - 1:0, Корреа, 48 - 2:0, Рикельме, 66 - 2:1.
"Атлетико": Облак, Молина, Савич, Хименес, Рейнилду, Карраско (Сауль, 65), Коке, Витцель (Кондогбиа, 74), Корреа (Жоау Феликс, 74), Матеус Кунья (Мората, 65), Гризманн (Лемар, 65).
"Жирона": Хуан Карлос, Мартинес (Фернандес, 46), Эспиноса, Хави (Терратс, 84), Буэно, Мигель Гутьеррес (Ян Коуто, 46), Ромеу, Алеиш Гарсия, Эррера (Стуани, 64), Рикельме (Тони Вилья, 81), Кастельянос.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14