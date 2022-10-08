"Атлетико" одержал сложную победу в Ла Лиге

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Франции "Атлетико" на своем поле обыграл "Жирону" со счетом 2:1.

Победу мадридскому клубу принес дубль Анхеля Корреа. У гостей отличился Родриго Рикельме.

"Атлетико", набрав 16 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Жирона" с 7 очками осталась на 13-й позиции.

"Атлетико" – "Жирона" - 2:1 (1:0)

Голы: Корреа, 5 - 1:0, Корреа, 48 - 2:0, Рикельме, 66 - 2:1.

"Атлетико": Облак, Молина, Савич, Хименес, Рейнилду, Карраско (Сауль, 65), Коке, Витцель (Кондогбиа, 74), Корреа (Жоау Феликс, 74), Матеус Кунья (Мората, 65), Гризманн (Лемар, 65).

"Жирона": Хуан Карлос, Мартинес (Фернандес, 46), Эспиноса, Хави (Терратс, 84), Буэно, Мигель Гутьеррес (Ян Коуто, 46), Ромеу, Алеиш Гарсия, Эррера (Стуани, 64), Рикельме (Тони Вилья, 81), Кастельянос.

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