"Атлетико" одержал сложную победу в Бильбао
Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на выезде обыграл бильбаоский "Атлетик" со счетом 1:0.
Единственный гол в начале второго тайма забил Антуан Гризманн.
"Атлетико", набрав 19 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" с 17 очками опустился на четвертую позицию.
"Атлетик" – "Атлетико" - 0:1 (0:0)
Гол: Гризманн, 47 - 0:1
"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Мартинес, Йерай Альварес (Вивиан, 86), Лекуэ, Весга (Дани Гарсия, 86), Сансет (Саррага, 80), Муниаин (Рауль Гарсия, 67), Уильямс, Беренгер, Уильямс (Вильялибре, 80).
"Атлетико": Облак (Грбич, 69), Молина, Савич, Хименес, Рейнилду, де Пауль (Корреа, 69), Лемар (Жоау Феликс, 82), Коке (Витцель, 82), Кондогбиа, Гризманн, Мората (Сауль, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14