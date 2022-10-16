"Атлетико" одержал сложную победу в Бильбао

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"Атлетико" одержал сложную победу в Бильбао

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на выезде обыграл бильбаоский "Атлетик" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Антуан Гризманн.

"Атлетико", набрав 19 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Атлетик" с 17 очками опустился на четвертую позицию.

"Атлетик" – "Атлетико" - 0:1 (0:0)
Гол: Гризманн, 47 - 0:1

"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Мартинес, Йерай Альварес (Вивиан, 86), Лекуэ, Весга (Дани Гарсия, 86), Сансет (Саррага, 80), Муниаин (Рауль Гарсия, 67), Уильямс, Беренгер, Уильямс (Вильялибре, 80).

"Атлетико": Облак (Грбич, 69), Молина, Савич, Хименес, Рейнилду, де Пауль (Корреа, 69), Лемар (Жоау Феликс, 82), Коке (Витцель, 82), Кондогбиа, Гризманн, Мората (Сауль, 69).

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