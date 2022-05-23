"Атлетико" обыграл "Реал Сосьедад" и занял 3-е место в Ла Лиге
Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен
В матче 38-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 2:1.
Победу мадридскому клубу принесли голы Родриго де Пауля и Анхеля Корреа. В составе хозяев отличился Хон Гуриди.
"Атлетико", набрав 71 очко, занял третье место в турнирной таблице Ла Лиги и сыграет в Лиге чемпионов. "Реал Сосьедад" с 62 очками финишировал на шестой позиции и пробился в Лигу Европы.
"Реал Сосьедад" – "Атлетико" - 1:2 (0:0)
Голы: де Пауль, 50 - 0:1, Корреа, 68 - 0:2, Гуриди, 90 - 1:2
"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Сальдуа, 71), Элустондо, Ле Норман, Рико, Ильярраменди (Гуриди, 81), Рафинья (Порту, 63), Мерино, Субименди, Серлот (Джуахра, 71), Исак (Янузай, 63).
"Атлетико": Облак, Савич, Фелипе, Рейнилду, Льоренте, Карраско, Коке, Кондогбиа, де Пауль (Лемар, 86), Гризманн (Суарес, 86), Матеус Кунья (Корреа, 63).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14