"Атлетико" обыграл "Реал Сосьедад" и занял 3-е место в Ла Лиге

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 38-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на выезде обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 2:1.

Победу мадридскому клубу принесли голы Родриго де Пауля и Анхеля Корреа. В составе хозяев отличился Хон Гуриди.

"Атлетико", набрав 71 очко, занял третье место в турнирной таблице Ла Лиги и сыграет в Лиге чемпионов. "Реал Сосьедад" с 62 очками финишировал на шестой позиции и пробился в Лигу Европы.

"Реал Сосьедад" – "Атлетико" - 1:2 (0:0)

Голы: де Пауль, 50 - 0:1, Корреа, 68 - 0:2, Гуриди, 90 - 1:2

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель (Сальдуа, 71), Элустондо, Ле Норман, Рико, Ильярраменди (Гуриди, 81), Рафинья (Порту, 63), Мерино, Субименди, Серлот (Джуахра, 71), Исак (Янузай, 63).

"Атлетико": Облак, Савич, Фелипе, Рейнилду, Льоренте, Карраско, Коке, Кондогбиа, де Пауль (Лемар, 86), Гризманн (Суарес, 86), Матеус Кунья (Корреа, 63).

Не пропустите: "Барселона" проиграла "Вильярреалу" в матче Ла Лиги. | https://dailysports.net