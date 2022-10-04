"Атлетико" неожиданно проиграл "Брюгге"

Фото: твиттер "Брюгге"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Брюгге" на своем поле обыграл "Атлетико" со счетом 2:0.

Победу хозяевам принесли голы Камала Соуа и Феррана Жуджлы.

"Брюгге" Бельгия – "Атлетико" Испания - 2:0 (1:0)

Голы: Соуа, 36 - 1:0, Жуджла, 62 - 2:0

"Брюгге": Миньоле, Одои, Мехеле, Силла, Мейер (Соболь, 79), Нильсен, Нуса, Ванакен, Нвадике, Бьюкенен (Баланта, 79), Соуа, Жуджла.

"Атлетико": Облак, Молина, Савич, Хименес (Кондогбиа, 46), Рейнилду, Льоренте (Корреа, 33), Карраско (Жоау Феликс, 80), Коке, Витцель, Гризманн, Мората (Матеус Кунья, 65).

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