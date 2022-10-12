"Атлетико" не смог победить "Брюгге" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" на своем поле сыграл вничью с "Брюгге" со счетом 0:0.

"Атлетико" Испания – "Брюгге" Бельгия - 0:0

"Атлетико": Облак, Молина, Савич, Хименес, Рейнилду, Сауль (Матеус Кунья, 73), Коке (де Пауль, 60), Кондогбиа, Лемар (Мората, 60), Гризманн (Витцель, 79), Корреа (Карраско, 60).

"Брюгге": Миньоле, Одои, Мехеле, Силла, Ванакен, Нильсен, Нвадике, Бьюкенен (Мата, 84), Ольсен (Мейер, 50), Соуа, Жуджла (Баланта, 73).

Удаление: Соуа (82).

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