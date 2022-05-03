"Атлетико" не будет делать чемпионский коридор "Реалу": названа причина

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"Атлетико" не будет делать чемпионский коридор "Реалу": названа причина

Фото: твиттер "Атлетико"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Атлетико" на официальном сайте отвергла возможность проведения чемпионского коридора для "Реала" перед началом матча 35-го тура чемпионата Испании.

"Ни в коем случае "Атлетико" не намерен сотрудничать в этой попытке высмеять нас, в которой подлинные спортивные ценности полностью забыты. Это также способствует напряженности и конфронтации между фанатами.‎ Цель не должна заключаться в том, чтобы создать напряжение", — говорится в заявлении.

Матч "Атлетико" - "Реал" состоится 8 мая, и начнется в 22:00 мск.

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