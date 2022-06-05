"Атлетико" назвал "Ньюкаслу" цену на Карраско

Фото: твиттер Янника Феррейры Карраско/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" готов продать бельгийского полузащитника Янника Феррейру Карраско, которым интересуется "Ньюкасл", в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям источника, испанский клуб хочет получить за футболиста 55 миллионов евро. Англичане не готовы платить такую сумму и намерены договориться о снижении цены. При этом главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне предпочитает, чтобы хавбек остался в команде.

В минувшем сезоне 28-летний Карраско провел за "Атлетико" 44 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Мане ответил на слухи о своем уходе из "Ливерпуля". | https://dailysports.net