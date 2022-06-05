"Атлетико" назвал "Ньюкаслу" цену на Карраско

Теги атлетико мадридянник феррейра каррасконьюкасл юнайтедтрансферы

"Атлетико" назвал "Ньюкаслу" цену на Карраско

Фото: твиттер Янника Феррейры Карраско/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" готов продать бельгийского полузащитника Янника Феррейру Карраско, которым интересуется "Ньюкасл", в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям источника, испанский клуб хочет получить за футболиста 55 миллионов евро. Англичане не готовы платить такую сумму и намерены договориться о снижении цены. При этом главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне предпочитает, чтобы хавбек остался в команде.

В минувшем сезоне 28-летний Карраско провел за "Атлетико" 44 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Мане ответил на слухи о своем уходе из "Ливерпуля". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 5 июня

Главные новости дня: 5 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов