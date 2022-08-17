"Атлетико" назвал "МЮ" цену на бразильца Кунью

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"Атлетико" назвал "МЮ" цену на бразильца Кунью

Фото: твиттер Матеуса Куньи/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" хочет купить бразильского нападающего "Атлетико" Матеуса Кунью, сообщает Marca.

По сведениям источника, испанский клуб не собирается продавать футболиста, поэтому манкунианцам придется заплатить за него полную сумму отступных в размере 60-70 миллионов евро. Также "МЮ" придется убедить самого игрока, так как он не хочет переезжать из Мадрида.

В прошлом сезоне 23-летний Кунья провел за "Атлетико" 38 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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