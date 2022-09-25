"Атлетико" нашел замену Облаку в АПЛ

Теги астон виллаатлетико мадридэмилиано мартинес

"Атлетико" нашел замену Облаку в АПЛ

Фото: твиттер Эмилиано Мартинеса/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к вратарю бирмингемской "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу, сообщает Mirror.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в зимнее трансферное окно. В составе "матрасников" аргентинец может заменить словенского вратаря Яна Облака, которым активно интересуется "Манчестер Юнайтед". 

В нынешнем сезоне 30-летний Мартинес провел за "Астон Виллу" восемь матчей и пропустил 11 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Не пропустите: Холанд назвал причину перехода в "Манчестер Сити". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Атлетико" готов продать Облака в "Манчестер Юнайтед"

"Атлетико" готов продать Облака в "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов