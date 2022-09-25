"Атлетико" нашел замену Облаку в АПЛ

Фото: твиттер Эмилиано Мартинеса/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к вратарю бирмингемской "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу, сообщает Mirror.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в зимнее трансферное окно. В составе "матрасников" аргентинец может заменить словенского вратаря Яна Облака, которым активно интересуется "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 30-летний Мартинес провел за "Астон Виллу" восемь матчей и пропустил 11 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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