"Атлетико" нацелился на воспитанника "Реала"

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"Атлетико" нацелился на воспитанника "Реала"

Фото: твиттер Серхио Регилона/Автор неизвестен

"Атлетико" проявляет интерес к испанскому защитнику "Тоттенхэма" Серхио Регилону, сообщает журналист Никола Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, мадридский клуб является лидером в борьбе за испанца. "Шпоры" готовы расстаться с игроком, так как на него не рассчитывает главный тренер Антонио Конте. Ранее сообщалось, что Регилоном, который является воспитанником "Реала", также интересуется "Лацио".

В прошлом сезоне 25-летний Регилон провел за "Тоттенхэм" 31 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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