"Атлетико" нацелился на одного из лучших бомбардиров Ла Лиги

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"Атлетико" нацелился на одного из лучших бомбардиров Ла Лиги

Фото: твиттер Рауля де Томаса/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к нападающему барселонского "Эспаньола" Раулю де Томасу, сообщает AS.

По сведениям источника, "матрасники" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. При этом "Эспаньол" не хочет расставаться с форвардом, а сумма отступных в его контракте составляет 75 миллионов евро.

В минувшем сезоне 27-летний де Томас разделил 2-4 места в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании, забив 17 голов в 34 матчах.

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