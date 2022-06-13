"Атлетико" нацелился на хавбека "Шахтера"

Фото: твиттер Педриньо/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику донецкого "Шахтера" Педриньо, сообщает Transfers24hr.

По сведениям источника, испанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Горняки" могут согласиться продать хавбека за солидную сумму. Игроком также интересуются "Фенербахче", ПСВ", "Атлетико Минейро" и "Аль-Айн".

В минувшем сезоне 25-летний Педриньо провел за "Шахтер" 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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