"Атлетико" нацелился на хавбека "Шахтера"

Теги атлетико мадридшахтер донецкпедриньо

"Атлетико" нацелился на хавбека "Шахтера"

Фото: твиттер Педриньо/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику донецкого "Шахтера" Педриньо, сообщает Transfers24hr.

По сведениям источника, испанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Горняки" могут согласиться продать хавбека за солидную сумму. Игроком также интересуются "Фенербахче", ПСВ", "Атлетико Минейро" и "Аль-Айн".

В минувшем сезоне 25-летний Педриньо провел за "Шахтер" 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Молодой талант "Шахтера" отказал "Ювентусу" и "Милану". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ, скорее всего, возглавит тренер "Ниццы"

ПСЖ, скорее всего, возглавит тренер "Ниццы"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов