"Атлетико" нацелился на хавбека сборной Хорватии
Фото: твиттер Ловро Майера/Автор неизвестен
"Атлетико" проявляет интерес к полузащитнику "Ренна" и сборной Хорватии Ловро Майеру, сообщает FootMercato.
По сведениям источника, мадридский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно и может заплатить за него до 60 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 24-летний Майер провел за "Ренн" восемь матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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