"Атлетико" нацелился на хавбека сборной Хорватии

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"Атлетико" нацелился на хавбека сборной Хорватии

Фото: твиттер Ловро Майера/Автор неизвестен

"Атлетико" проявляет интерес к полузащитнику "Ренна" и сборной Хорватии Ловро Майеру, сообщает FootMercato.

По сведениям источника, мадридский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно и может заплатить за него до 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Майер провел за "Ренн" восемь матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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