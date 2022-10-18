"Атлетико" на 92-й минуте упустил победу в мадридском дерби

Фото: инстаграм "Райо Вальекано"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Атлетико" на своем поле сыграл вничью с "Райо Вальекано" со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыл Альваро Мората, но в концовке гостей от поражения спас Радамель Фалькао.

"Атлетико", набрав 20 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Райо Вальекано" с 12 очками остался на 10-й позиции.

"Атлетико" – "Райо Вальекано" - 1:1 (1:0)

Голы: Мората, 20 - 1:0, Фалькао, 90 (с пенальти) - 1:1

"Атлетико": Грбич, Молина, Савич, Хименес, Рейнилду, де Пауль (Сауль, 76), Лемар (Карраско, 40), Кондогбиа, Витцель (Корреа, 61), Гризманн, Мората (Матеус Кунья, 61).

"Райо Вальекано": Димитриевски, Балиу, Мумин, Катена, Фран Гарсия, Гарсия (Муньос, 80), Посо (Комесанья, 46), Паласон (Унаи Лопес, 88), Сисс (Нтека, 88), Оскар Валентин (Камельо, 61), Фалькао.

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