"Атлетико" может вернуть де Хеа

Фото: твиттер Давида де Хеа/Автор неизвестен

"Атлетико" проявляет интерес к вратарю "Манчестер Юнайтед" и сборной Испании Давиду де Хеа, сообщает 90 minut.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с подписанием голкипера следующим летом, когда у него завершится контракт с манкунианцами. "МЮ" может автоматически пролонгировать соглашение до лета 2024 года, но клуб, возможно, не будет пользоваться этой опцией из-за высокой зарплаты испанца.

В нынешнем сезоне 31-летний де Хеа провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей и пропустил девять голов.

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