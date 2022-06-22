"Атлетико" может усилиться хавбеком ПСЖ

Фото: твиттер Пабло Сарабии/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Пари Сен-Жермен" Пабло Сарабии, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, испанский клуб намерен арендовать футболиста в летнее трансферное окно. Есть вероятность, что парижане будут платить часть зарплаты игрока.

В минувшем сезоне 30-летний Сарабия выступал на правах аренды "Спортинга", провел за клуб 45 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал девять результативных передач. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2024 года.

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