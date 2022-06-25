"Атлетико" может подписать воспитанника "Барселоны"
Фото: твиттер Эктора Бельерина/Автор неизвестен
Испанский защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин может перейти в мадридский "Атлетико", сообщает AS.
По сведениям источника, испанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Канониры" оценивают игрока в 20 миллионов евро.
В минувшем сезоне 27-летний Бельерин выступал за "Бетис" на правах аренды, провел за клуб 32 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с "Арсеналом" действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Атлетико" может усилиться хавбеком ПСЖ. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Атлетико" может подписать воспитанника "Барселоны"
-
"Бавария" определилась с ценой на Левандовски
-
Бэйл близок к переходу в клуб из МЛС
-
"Челси" и "Ювентус" могут совершить суперобмен
-
Ди Мария ответил на слухи о "Ювентусе"
-
Хамес Родригес определился с новым клубом
-
"Спартак" не смог выиграть в первом матче под руководством Абаскаля
-
Жоау Феликс высказался о возможном уходе из "Атлетико"
-
"Зенит" обменяет форварда на двух игроков "Коринтианса"
-
Глушенков подписал контракт с "Крыльями Советов"
-
Форвард "Локомотива" Кухта нашел новый клуб
-
Миллиард отступных: Родриго подпишет новый контракт с "Реалом"
-
Хави Гарсия вошёл в тренерский штаб "Бенфики"
-
Овечкин поделился ожиданиями от своего первого матча за "Динамо"
-
Звезда "Лион" травмировался во время игры с воздушным змеем
-
Стало известно, собирается ли Шевченко вернуться к тренерской работе
-
Бывший хавбек ЦСКА Дуду записал обращение фанатам клуба
-
"Милан" нацелился на Зиеша
-
Макгиди нашел себе новый клуб
-
Лоськов и Пашинин останутся в структуре "Локомотива"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18