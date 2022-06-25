"Атлетико" может подписать воспитанника "Барселоны"

Фото: твиттер Эктора Бельерина/Автор неизвестен

Испанский защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин может перейти в мадридский "Атлетико", сообщает AS.

По сведениям источника, испанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Канониры" оценивают игрока в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне 27-летний Бельерин выступал за "Бетис" на правах аренды, провел за клуб 32 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с "Арсеналом" действует до лета 2023 года.

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