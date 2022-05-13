"Атлетико" может отказаться от Гризманна

Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" может отказаться от услуг французского нападающего Антуана Гризманна, который арендован у "Барселоны", сообщает COPE.

По сведениям источника, руководство "матрасников" уже сообщило форварду, что может отказаться от идеи продлить его аренду. Причиной является очень высокая зарплата футболиста, который получает порядка 18 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 31-летний Гризманн провел за "Атлетико" 37 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2024 года.

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