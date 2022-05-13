"Атлетико" может отказаться от Гризманна
Фото: твиттер Антуана Гризманна/Автор неизвестен
Мадридский "Атлетико" может отказаться от услуг французского нападающего Антуана Гризманна, который арендован у "Барселоны", сообщает COPE.
По сведениям источника, руководство "матрасников" уже сообщило форварду, что может отказаться от идеи продлить его аренду. Причиной является очень высокая зарплата футболиста, который получает порядка 18 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне 31-летний Гризманн провел за "Атлетико" 37 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2024 года.
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|Атлетико Мадрид
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|Реал Сосьедад
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
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|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14