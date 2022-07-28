"Атлетико" купил защитника сборной Аргентины

Фото: сайт "Атлетико"/Автор неизвестен

Пресс-служба мадридского "Атлетико" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Удинезе" и сборной Аргентины Науэля Молины.

Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Футболист заключил с испанским клубом контракт до лета 2027 года.

24-летний Молина выступал за "Удинезе" с 2020 года. Всего он провел за клуб 67 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее играл за "Боку Хуниорс", "Дефенсу и Хустисию" и "Росарио Сентраль". За сборную Аргентины сыграл 16 матчей.

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