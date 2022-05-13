"Атлетико" и "Барселона" могут совершить обмен форвардами

Фото: твиттер Мораты\Автор неизвестен

"Барселона" хочет предложить "Атлетико" французского нападающего Антуана Гризманна в обмен на испанского форварда Альваро Морату, сообщает Marca.

По информации источника, в четверг спортивный директор каталонского клуба Матеу Алемани был замечен за ужином с генеральным директором "Атлетико" Мигелем Анхелем Хилем Марином.

Отмечается, что разговор шел об обмене нападающими. "Барселона" хочет отдать мадридцам Гризманна, который этот сезон проводит в "Атлетико" на правах аренды, и взамен получить права на Альваро Морату, который уже второй сезон играет в "Ювентусе".

Ранее сообщалось, что туринцы не планируют выкупать испанца за требуемые 35 миллионов евро.

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