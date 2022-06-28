"Атлетико" хочет перехватить трансферную цель ПСЖ

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"Атлетико" хочет перехватить трансферную цель ПСЖ

Фото: твиттер Джанлуки Скамакки/Автор неизвестен

"Атлетико" интересуется к нападающему "Сассуоло" и сборной Италии Джанлуке Скамакке, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Итальянцы оценивают форварда в 45 миллионов евро. Ранее сообщалось, что итальянцем интересуется ПСЖ.

В минувшем сезоне 23-летний Скамакка провел за "Сассуоло" 38 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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